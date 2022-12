Argentina-Croazia, programma e telecronisti Rai semifinale Mondiali Qatar 2022

Il programma e i telecronisti sulla Rai di Argentina-Croazia, semifinale dei Mondiali di Qatar 2022. Appuntamento con la storia per tutte e due: l’Albiceleste vuole arrivare in finale e trovare il terzo titolo iridato, i croati giocano per raggiungere l’atto conclusivo per la seconda volta consecutiva. Chi riuscirà ad avere la meglio a Doha? Fischio d’inizio fissato alle ore 20 di martedì 13 dicembre.

Argentina-Croazia sarà visibile su Rai Uno con la telecronaca di Stefano Bizzotto e Daniele Adani.