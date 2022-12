Argentina-Croazia oggi in tv: data, orario e diretta streaming Mondiali Qatar 2022

La data, l’orario, la diretta tv e streaming di Argentina-Croazia, match valevole per le semifinali dei Mondiali di Qatar 2022. L’Albiceleste, dopo aver superato l’Olanda ai calci di rigore nei quarti di finale, è a sole due partite dal tanto agognato trionfo. Lionel Messi e compagni non hanno affatto intenzione di fermarsi e vogliono assolutamente proseguire il loro sogno iridato. Gli uomini guidati dal commissario tecnico Zlatko Dalic, però, sono reduci dal successo sui favoriti del Brasile e sperano di fare lo sgambetto ad un’altra sudamericana, così da tornare in finale per la seconda volta consecutiva dopo Russia 2018. La partita andrà in scena nella giornata di martedì 13 dicembre alle ore 20:00 e sarà trasmessa in diretta su Rai 1 e in streaming su RaiPlay.

