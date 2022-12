Il programma e i telecronisti sulla Rai di Argentina-Australia, match valido per gli ottavi di finale dei Mondiali di Qatar 2022. Tutto pronto per lo scontro che mette di fronte l’Albiceleste, una delle favorite per la vittoria finale, contro i Socceroos, grande sorpresa di questa edizione fin qui. Chi riuscirà ad avere la meglio? Appuntamento alle ore 20 di sabato 3 dicembre, in palio i quarti di finale.

Argentina-Australia sarà visibile su Rai Uno con la telecronaca di Stefano Bizzotto e Daniele Adani.