Argentina-Australia domani in tv: canale, orario, diretta streaming Mondiali Qatar 2022

Grande attesa per il secondo ottavo di finale dei Mondiali di Qatar 2022: Argentina contro Australia in occasione del primo turno ad eliminazione diretta della rassegna iridata. La nazionale di Leo Messi, dopo la qualificazione nell’ultima giornata della fase a gironi, sfida la selezione di Arnold. La differenza di qualità tra le due squadre è evidente, ma nessuna nazionale si può sottovalutare in un torneo che ha già regalato molte sorprese. Messi vuole il terzo gol e una veste da protagonista, mentre Di Maria è da valutare. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Rai 1 e in streaming gratuito sulla piattaforma Rai Play.