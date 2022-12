Arezzo-Fiorentina oggi in tv: canale, orario e streaming amichevole 2022

Test per la Fiorentina oggi, giovedì 1 dicembre, alle ore 15:00 presso lo stadio Comunale “Città di Arezzo” contro la formazione di Mariotti. Vincenzo Italiano, senza i nazionali ma col ritrovato Castrovilli, cerca buone indicazioni in questa prima amichevole della sosta campionato. Non è stata comunicata la diretta tv della sfida, ma l’evento potrebbe andare in onda sull’emittente streaming del club, Viola Channel. La Fiorentina dopo un inizio di stagione con luci e ombre punta un 2023 con più certezze. Si parte da Arezzo per la preparazione. Da valutare l’impiego o meno di Castrovilli, tornato ad allenarsi in gruppo, anche se è difficile immaginare che lo staff corra qualche rischio di troppo in partita.