Ancona-Alessandria oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

Tutto pronto allo Stadio Del Conero per Ancona-Alessandria, match valevole per la diciassettesima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023: la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming della gara. I marchigiani si trovano al decimo posto in classifica con 25 punti, ma sono reduci da una sconfitta nel turno infrasettimanale e vogliono riscattarsi immediatamente. La formazione ospite, dal suo canto è sedicesima con soli quattordici punti e, dopo il pareggio in uno scontro diretto con l’Olbia, spera di tornare al successo dopo quattro turni di astinenza. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 3 dicembre alle ore 14:30 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports.

