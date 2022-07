Amichevoli estive, su Dazn le migliori sfide di Juventus, Inter, Roma e altre squadre di Serie A

by Giorgio Billone

Dusan Vlahovic - Foto LiveMedia/Valentina Giannettoni

Dazn ha comunicato di aver acquistato i diritti televisivi di diverse amichevoli estive delle squadre di Serie A impegnate in giro per il mondo tra luglio e agosto. Nel dettaglio, dal 12 luglio in esclusiva sulla piattaforma streaming le sfide di Atalanta, Inter, Juventus, Lazio, Roma e Sampdoria e di squadre internazionali, il Soccer Champions Tour con Juventus, Barcellona, Real Madrid, Club America e Deportivo Guadalajara, le partite del torneo estivo Florida Cup. Si parte martedì 12 luglio con il derby inglese tra Manchester United e Liverpool, quindi tantissimi incontri di grande interesse. Di seguito ecco il calendario.

12 luglio 15.00 Manchester United-Liverpool

13 luglio 12.00 Roma-Sunderland

16 luglio 20.00 Roma-Portimonense

17 luglio 04.00 Chelsea-Club America

19 luglio 21.00 Roma-Sporting CP

20 luglio 11.45 Aston Villa-Brisbane Roar

21 luglio 01.30 Orlando-Arsenal

21 luglio 01.30 Charlotte-Chelsea

23 luglio 05.00 Juventus-Deportivo Guadalajara

23 luglio 18.30 Lens-Inter

23 luglio 20.00 Roma-Nizza

24 luglio 02.00 Arsenal-Chelsea

24 luglio 05.00 Real Madrid-Barcellona

27 luglio 02.30 Barcellona-Juventus

27 luglio 04.30 Real Madrid-Club America

29 luglio 20.45 Newcastle-Atalanta

30 luglio da definire Roma-Tottenham

30 luglio 18.00 Besiktas-Sampdoria

30 luglio 20.30 Inter-Lione

31 luglio 04.00 Real Madrid-Juventus

6 agosto da definire Roma-Avversario da definire