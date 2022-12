Alessandria-Montevarchi oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

E’ tutto pronto allo stadio Moccagatta per Alessandria-Montevarchi, match valevole per la diciottesima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023: ecco tutte le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming della sfida. I padroni di casa sono reduci da due sconfitte e tre pareggi nelle ultime cinque partite ed hanno un assoluto bisogno di tornare al successo per uscire dalla zona retrocessione. La formazione ospite, dal suo canto, arriva da due sconfitte consecutive e spera di rialzare la resta per effettuare il sorpasso ai danni dei piemontesi, che distano un solo punto in classifica. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 10 dicembre alle ore 14:30 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports.

SITO LEGA PRO

RISULTATI E CLASSIFICA