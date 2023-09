Alcaraz-Zverev in tv: data, orario, canale e diretta streaming ottavi US Open 2023

Carlos Alcaraz affronterà Sascha Zverev nei quarti di finale degli US Open 2023, quarto e ultimo slam della stagione di scena presso il complesso di Flushing Meadows. Finora un percorso quasi netto da parte del detentore del titolo, che a parte qualche piccola pausa che senza conseguenza come accaduto nel terzo set contro Daniel Evans, è sembrato in pieno controllo e in grado di gestire le sue forze e il suo talento senza sprecare troppe energie fisiche e mentali. Ora avrà anche la chances di trovarsi di fronte uno Zverev che con ogni probabilità sarà stremato dopo l’incredibile battaglia di quasi cinque ore vinta contro il nostro Jannik Sinner negli ottavi di finale. Il tedesco è avanti 3-2 nei precedenti, ma lo spagnolo si è aggiudicato quello più recente, giocato sul rosso di Madrid pochi mesi fa.

Alcaraz e X scenderanno in campo mercoldì 6 settembre ad orario ancora da definire. La copertura televisiva degli US Open sarà offerta in esclusiva da SuperTennis, (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Oltre alla diretta televisiva, sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una live streaming. Questa sarà fruibile anche attraverso la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FIT). Nel complesso, l’emittente garantirà ben quattordici ore di diretta giornaliera, lo streaming con dieci campi LIVE e tutti i match on-demand. Per i possessori di Smart TV sul digitale terrestre, infine, sarà possibile accedere ad altri tre canali dedicati selezionabili volta per volta attraverso un tasto del telecomando per i TV compatibili con la tecnologia HbbTV. In alternativa, Sportface.it seguirà il torneo e garantirà dirette testuali riguardo gli incontri degli azzurri (e non solo), approfondimenti, news, aggiornamenti e contenuti esclusivi.