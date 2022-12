Alcaraz-Ruud oggi in tv: orario, canale e diretta tv e streaming Mubadala World Tennis Championship 2022

Carlos Alcaraz sfiderà Casper Ruud nella finale per il terzo posto del Mubadala World Tennis Championship 2022, esibizione in programma dal 16 al 18 dicembre ad Abu Dhabi. Le prime due teste di serie del tabellone si affrontano in finale, ma non quella che consegna il titolo. Rispettivamente numero uno e tre del ranking mondiale, Alcaraz e Ruud provano a dimenticare la giornataccia di sabato e resettare in vista di questo nuovo match. Qualche giustificazione in più per l’iberico campione degli scorsi Us Open, che tornava alla competizione dopo circa un mese e mezzo di stop per infortunio. Anche se il 6-2 6-1 subito da Rublev resta davvero un punteggio pesante. Ma il 6-2 6-2 preso dal norvegese contro Tsitsipas è sostanzialmente sullo stesso livello. Vediamo per chi dei due le cose andranno meglio in questa finalina.

Carlos Alcaraz e Casper Ruud scenderanno in campo oggi, domenica 18 dicembre, alle ore 10:00 italiane, quando ad Abu Dhabi saranno le 13:00. Sarà possibile seguire in diretta televisiva la sfida su Sky Sport Tennis (canale 205). Disponibile anche lo streaming tramite le piattaforme Sky Go (se abbonati Sky) e Now Tv (previo abbonamento). In alternativa, anche Sportface.it vi terrà aggiornati con news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti per tutta la durata del torneo.