Albinoleffe-Pro Patria oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

Albinoleffe-Pro Patria sarà visibile oggi in tv. Ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match valido per la quindicesima giornata del girone A di Serie C 2022/2023. Si scende in campo all’Albinoleffe Stadium per questo scontro che mette di fronte due squadre divise da un solo punto: ospiti a quota 18, padroni di casa a 17, entrambe nella parte destra della classifica. Fischio d’inizio alle ore 17.30 di domenica 27 novembre, diretta tv all’interno di Diretta Gol su Sky Sport Arena, diretta streaming su Sky Go e in integrale su Eleven Sports.