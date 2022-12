Il canale, l’orario e le indicazioni per vedere in diretta tv AEK-Reggio Emilia, sfida valida come quinta giornata della Champions League 2022/2023 di basket. Una vittoria per rilanciarsi ancora di più in ottica qualificazione e per cercare di dare una scossa all’ambiente in questo difficile avvio di stagione, soprattutto in campionato. Dalla finale di Europe Cup alla zona retrocessione dopo già nove partite di Serie A1: è lo strano destino dell’UNAHOTELS, che prova a ripartire dalle sapienti mani di Dragan Sakota, dopo l’inevitabile esonero di coach Menetti. La scorsa settimana, la Reggiana ha trovato una bella vittoria contro il Karsiyaka, e proverà a ripetersi contro i greci, ultimi in classifica, la cui unica vittoria è però arrivata proprio al PalaBigi. La palla a due è fissata alle ore 18:30 di mercoledì 7 dicembre, mentre di seguito ecco le indicazioni per vedere in diretta AEK-Reggio Emilia di Champions League.

RISULTATI e CLASSIFICA

IL REGOLAMENTO DELLA COMPETIZIONE

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta streaming e in esclusiva sulla piattaforma Eleven Sports, a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una cronaca al termine e tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.