Nuoto paralitico, Pancalli: “Prima giornata esaltante, è solo l’inizio”

Il presidente del Cip Luca Pancalli si congratula via Twitter con tutta la squadra italiana, al termine di una prima giornata vincente per i colori azzurri. “Prima giornata esaltante per i nostri azzurri ai Mondiali di Nuoto Paralimpico di Manchester. La Nazionale conquista un totale di 6 ori, 1 argento e 1 bronzo. È solo l’inizio, forza ragazzi, avanti così!”.

L’Italia, in attesa della seconda giornata, è in testa al medagliere davanti a Gran Bretagna e Canada. Con gli ori di Stefano Raimondi nei 100 rana SB9, e con Alberto Amodeo nei 400 stile libero S8, Xenia Francesca Palazzo nei 400 stile libero S8, Carlotta Gilli nei 100 farfalla S13, Monica Boggioni nei 50 rana SB3 e Giulia Ghiretti nei 100 rana SB4. Alessia Scortechini ha conquistato l’argento nei 50 stile S10, mentre Emmanuele Marigliano ha vinto il bronzo nei 50 rana S2.