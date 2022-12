Snowboard, Cdm slopestyle Copper Mountain: quattro azzurri convocati in cerca di riscatto

Sono quattro gli azzurri convocati dal direttore tecnico Bartolomeo Pala, in accordo con il responsabile Coppa del Mondo Valentino Mori, in vista della tappa di snowboard a Copper Mountain per la Coppa del mondo di slopestyle. Si tratta di Leonardo Donaggio, Renè Monteleone, Miro Tabanelli e Moritz Happacher. Il programma prevede le qualificazioni del Big Air mercoledì 14 dicembre, mentre quelle dell’halfpipe si terranno il giorno successivo. Le gare, poi, si terranno rispettivamente venerdì 16 e sabato 17 dicembre. L’obiettivo della spedizione Azzurra è quella di riscattare la tappa di Stubai, dove gli atleti non sono riusciti a superare la tagliola delle qualificazioni.