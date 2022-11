Le gare di Coppa del Mondo di Snowboard 2022/23, previste a Livigno per sabato 3 e domenica 4 dicembre, sono state rinviate a martedì 7 e mercoledì 8 marzo 2023. Questa la decisione della Federazione Internazionale di Sci e Snowboard, per via della mancanza di neve sufficiente per poter svolgere al meglio le gare di gigante e slalom parallelo.