Snowboard, PGS Scuol: 9 azzurri convocati da Pisoni, Bagozza guida la spedizione

Dopo la vittoria di Daniele Bagozza a Davos nel primo slalom parallelo della stagione, la Coppa del Mondo di snowboard apre il suo 2024 restando in Svizzera, a Scuol. Il prossimo appuntamento agonistico per la squadra guidata dal direttore tecnico Cesare Pisoni è fissata per sabato 13 gennaio con il gigante parallelo nella località che in apertura di 2023 aveva offerto il secondo posto di Mirko Felicetti. Il direttore tecnico Pisoni ha convocato nove atleti, sei uomini e tre donne, ovvero Daniele Bagozza, Edwin Coratti, Roland Fischnaller, Aaron March, Maurizio Bormolini, Mirko Felicetti, Lucia Dalmasso, Jasmin Coratti ed Elisa Caffont. A Folgaria (Trento) spazio invece al gruppo di Coppa Europa, chiamato ad affrontare il duplice appuntamento del circuito continentale di giovedì 11 e venerdì 12 gennaio con due slalom paralleli. Il dt Pisoni ha convocato per le gare trentine Fabian Lantschner, Elias Zimmerhofer, Mike Santuari, Elisa Fava, Sofia Valle e Fabiana Fachin che saranno seguiti dai tecnici Alessio Amorth e Cristiano Algeri.