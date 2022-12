Skeleton, quattro convocati per la prima tappa di Winterberg: presenti Crippa e Margaglio

E’ tutto pronto per il debutto della Coppa del Mondo 2022/2023 di skeleton, che avverrà nella giornata di venerdì 6 gennaio sul budello di Winterberg. Il direttore tecnico azzurro, Maurizio Oioli, insieme ai tecnici Andrea Gallina, Wilfried Schneider e Thomas Platzer, in vista di questo importante appuntamento, ha diramato la lista dei quattro convocati: si tratta di Mattia Gaspari, Amedeo Bagnis, Alessia Crippa e Valentina Margaglio. La Nazionale italiana si sta allenando a St. Moritz, in Svizzera, dove resterà fino a domani, sabato 31 dicembre; in seguito farà tappa in Germania per gli ultimi preparativi del debutto stagionale.