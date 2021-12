Skeleton, CDM: Margaglio 8ª nel singolo femminile a Winterberg. Bagnis 15º nel maschile

Valentina Margaglio - Foto Marco Trovati/Pentaphoto

Dopo il podio ottenuto nella tappa di Innsbruck, in Austria, Valentina Margaglio chiude ottava nel singolo femminile a Winterberg, in Germania, nella quarta tappa valida per la Coppa del Mondo di skeleton 2021/2022. La 28enne di Casale Monferrato ha chiuso in 1’54″28 ed è così ripartita dopo l’errore che l’aveva estromessa dalla gara della tappa precedente ad Altenberg, sempre in Germania. Alessia Crippa invece, è rimasta più attardata ed ha chiuso al 19º posto a 1″58 dalla vincitrice. La gara è stata appunto vinta dall’olandese Kimberly Bos che ha fissato il cronometro in 1’53″68. Seconda la tedesca Tina Hermann a 0″25 e terza la canadese Mirela Rahnevaa 0″29. Per quanto riguarda la classifica generale, sempre prima la Bos con 821 punti, seconda Elena Nikitina a 762 e terza Tina Hermann a 723.

Per quanto riguarda gli uomini invece, un solo azzurro è stato impegnato in gara. Si tratta di Amedeo Bagnis, 15º al traguardo a 1″23 dal vincitore. La gara è stata vinta dal russo Alexander Tretiakov che ha chiuso la sua gara in 1’51″05 precedento il duo tedesco composto da Axel Jungk a 0″29 e Christopher Grotheer, staccato di 0″59. Per quanto riguarda la classifica generale sempre primo Groother con 835 punti, secondo Jungk a 811 e terzo Tretiakov a 754.