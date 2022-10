I risultati della prima tappa della Coppa del Mondo 2022/2023 di short track, andata in scena a Montreal. La giornata finale del weekend canadese ha portato in dote belle soddisfazioni all’Italia. Su tutte il bronzo di Pietro Sighel nei 500 metri maschili, con l’azzurro che ha conquistato il secondo podio individuale della sua carriera in Coppa del Mondo. Sighel, in finale grazie al ripescaggio dopo essere stato danneggiato in semifinale, si è arreso solo al canadese Steven Dubois e al sudcoreano June Seo Lee. In chiusura di giornata il trentino è tornato in pista anche per la finale della staffetta maschile insieme ad Andrea Cassinelli, Thomas Nadalini e Luca Spechenhauser. Il quartetto italiano però è stato penalizzato, con il podio che ha visto quindi la Corea del Sud davanti al Kazakistan e al Canada.

Il podio è invece stato centrato dall’Italia con la staffetta femminile. Terzo posto e bronzo per il quartetto composto da Elisa Confortola, Gloria Ioriatti, Arianna Sighel e Arianna Valcepina, che in una finale tiratissima sono state precedute sul filo dei decimi da Olanda e Canada. La Coppa del Mondo di short track rimarrà oltreoceano anche per la seconda tappa, che andrà in scena a Salt Lake City.