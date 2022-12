Pietro Sighel (Fiamme Gialle) e Luca Spechenhauser (C.S. Carabinieri) hanno guadagnato l’accesso alla finale dei 1.500 metri maschili nella terza tappa della Coppa del Mondo di short track. Sul ghiaccio dell’Halyk Arena di Almaty (in Kazakistan) Sighel si è dovuto accontentare del settimo posto dopo una caduta, mentre Spechenhauser ha concluso in quinta piazza. L’altro azzurro, Mattia Antonioli (C.S. Esercito) si è classificato al quattordicesimo posto. Nei 1.500 metri femminili Gloria Ioriatti (Fiamme Oro) conquista il pass per la finale, chiudendo in ottava posizione. Eliminata in semifinale Arianna Valcepina (Fiamme Gialle). Si sono poi disputate le semifinali delle staffette monosesso. Sorride il quartetto maschile (Dotti, Nadalini, Siegel, Spechenhauser), riuscito a qualificarsi per la Finale A. Le ragazze, invece, parteciperanno alla Finale B.

Quinto posto per la staffetta mista formata da Pietro Sighel, Thomas Nadalini (Fiamme Oro), Arianna Sighel (Fiamme Oro) e Arianna Valcepina. Meno fortunata la prova azzurra sui 1.000 metri. Fra i maschi, Nadalini è stato squalificato in semifinale, venendo poi classificato decimo. Si sono fermati nei ripescaggi Tommaso Dotti (Fiamme Oro) e Andrea Cassinelli (Fiamme Gialle). Tra le ragazze Chiara Betti (C.P. Piné) ed Elisa Confortola (Fiamme Oro) sono state eliminate nei quarti di finale. Stop ai ripescaggi per Nicole Botter Gomez (Fiamme Oro).