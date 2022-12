Short track, Coppa del Mondo Almaty 2022: dodici azzurri in Kazakistan

Riparte la Coppa del Mondo di short track e lo fa da Almaty, dove, a partire da venerdì, avrà luogo il terzo appuntamento stagionale. Dodici gli atleti azzurri attesi in Kazakistan con 12 atleti. In campo femminile, saranno della partita Nicole Botter Gomez (Fiamme Oro), Elisa Confortola (Fiamme Oro), Chiara Betti (C.P. Pinè), Gloria Ioriatti (Fiamme Oro), Arianna Sighel (Fiamme Oro) e Arianna Valcepina (Fiamme Gialle). Mattia Antonioli (C.S. Esercito), Andrea Cassinelli (Fiamme Gialle), Tommaso Dotti (Fiamme Oro), Thomas Nadalini (Fiamme Oro), Pietro Sighel (Fiamme Gialle) e Luca Spechenhauser (C.S. Carabinieri) saranno, invece, al via delle competizioni maschili. Assenti, come noto, sia Arianna Fontana sia Martina Valcepina. La spedizione sarà capeggiata dal direttore tecnico Kenan Gouadec, coadiuvato dagli allenatori Nicola Rodigari e Derrick Campbell.

“Nel raduno di Bormio, dopo il rientro dal Nordamerica, abbiamo svolto un valido lavoro. Ci apprestiamo ad affrontare le gare in Kazakistan con l’intenzione di effettuare un passo avanti rispetto al livello espresso tra Canada e Stati Uniti, migliorando, in particolare, in fatto di strategia e tattica di gara sia a livello individuale che nelle staffette. Ci teniamo a esprimerci al meglio in quanto non saremo presenti nella quarta tappa. Il programma prevede, infatti, il rientro a Bormio per iniziare un fondamentale lavoro di carico in vista della seconda parte della stagione“, ha detto il dt azzurro Gouadec.