Short track, Cdm Debrecen 2021: Fontana e Sighel brillano nella prima giornata

by Daniele Forsinetti

Arianna Valcepina e Arianna Fontana, short track - Foto FISG

Nella prima giornata della terza tappa di Coppa del Mondo di short track in quel di Debrecen, Arianna Fontana e Petro Sighel si rendono assoluti protagonisti. La valtellinese e il trentino, infatti, sono gli unici azzurri a fare l’en plein qualificandosi in semifinale dei 1500, ai quarti dei 500 e nella semifinale della staffetta mista con i rispettivi compagni Martina Valcepina e Yuri Confortola. Sui 1500 si qualifica anche un’ottima Cynthia Mascitto (Esercito), mentre viene eliminata ai quarti Arianna Sighel. Sui 500 Martina Valcepina scivola e, per tale motivo, non riesce di arrivare fino ai quarti insieme alla Fontana con la sorella Arianna, invece, penalizzata e dunque anch’essa out.