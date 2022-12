Sci freestyle, Coppa del mondo skicross San Candido: quinta posizione per Jole Galli in gara-1

Buona prova da parte di Jole Galli in gara-1 della tappa di San Candido valida per la Coppa del mondo di skicross. L’azzurra, che aveva conquistato l’accesso alla gara odierna grazie alla nona piazza nelle qualificazioni, ha chiuso in quinta posizione. Anche qualche recriminazione per la carabiniera di Livigno, che per una sbavatura in semifinale non è riuscita ad accedere alla big final. Per lei si tratta del miglior risultato dell’anno dopo il sesto posto nella sprint di Arosa. A vincere è stata ancora una volta la svedese Sandra Naeslund, che ha superato al fotofinish la svizzera Fanny Smith.

Gara maschile senza storia, con Mathias Graf che consolida la sua leadership della classifica generale. L’atleta austriaco ha dominato la big final davanti ai tre canadesi Reece Howden, Brady Leman e Kristofor Malher. Uscito nei quarti di finale Simone Deromedis, mentre Dominik Zuech si era fermato negli ottavi. L’appuntamento con gara-2 è per giovedì 22 dicembre a partire dalle ore 12:00.