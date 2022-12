Sci freestyle, Coppa del mondo skicross Arosa: sette azzurri accedono alle finali sprint

Sono sette gli italiani che hanno staccato il pass per le finali sprint della Cdm di skicross ad Arosa, in Svizzera. Nella specialità dello sci freestyle, Federico Tomasoni è stato il miglior azzurro nella gara maschile chiudendo 14esimo, seguito a breve distanza da Simone Deromedis ed Edoardo Zorzi (17esimo e 18esimo). Più staccato Yanick GUnsch, 39esimo, oltre a Filippo Zamboni e Dominik Zuech, 46esimo e 47esimo. Nella gara femminile, obiettivo raggiunto da Jole Galli: unica azzurra in gara, ha chiuso settima. L’appuntamento con le finali è alle ore 20:15, con diretta Eurosport.