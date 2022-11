Sci di fondo: en plein Klaebo nella 20km inseguimento maschile, Pellegrino sul podio

Dominio da parte di Johannes Klaebo a Ruka, dove è andato in scena il primo fine settimana di Coppa del Mondo di sci di fondo. Il norvegese trionfa anche nell’inseguimento 20km e porta a casa il terzo successo in altrettante giornate di gare dopo quelli ottenuti nella sprint di venerdì nella 10 km classico di ieri. Il classe ’96 ha superato ancora una volta il connazionale Paal Golberg, mentre sul terzo gradino del podio ci è salito un grandissimo Federico Pellegrino, che dopo essere arrivato quarto al traguardo ha usufruito della squalifica dello svedese Halfvarsson per prendersi la terza piazza. Si tratta del miglior risultato del fondista valdostano in questo format.