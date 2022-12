Sci di fondo, Coppa del Mondo Davos 2022: Pellegrino da sogno, trionfo davanti a Klaebo

Un sontuoso Federico Pellegrino ha vinto la sprint in tecnica libera di Davos, valevole per la Coppa del Mondo 2022/2023. Il 32enne aostano ha compiuto un’altra impresa, precedendo il fuoriclasse norvegese Johannes Hoesflot Klaebo al termine di un duello all’ultimo centimetro sulla linea del traguardo. Il podio è stato completato dal francese Lucas Chanavat, decisamente staccato rispetto ai due che lo hanno preceduto. Ai piedi del podio il norvegese Even Northug, che ha preceduto gli ultimi due finalisti Edvin Anger e James Clugnet. Tra gli altri italiani Davide Graz e Mikael Abram, dopo essersi qualificati, sono usciti di scena in batteria. Davvero incredibile la vittoria di Pellegrino, arrivato a Davos all’ultimo minuto e in dubbio fino a stamani: l’azzurro infatti in questi giorni è accanto alla compagna Greta Laurent, che da un momento all’altro darà alla luce il primo figlio della coppia.

Tra le donne la vittoria è andata alla svizzera Nadine Faehndrich, che in finale ha bruciato in volata la statunitense Jessie Diggins. Il podio è stato completato dalla svedese Johanna Hagstroem, che al fotofinish ha avuto la meglio sulla leader della generale, la norvegese Tiril Hudnes Weng. Nicole Monsorno, unica italiana in grado di superare le qualificazioni del mattino, è stata eliminata dopo il quarto posto nella propria batteria.