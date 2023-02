LIVE – Sci di fondo, Mondiali Planica 2023: qualificazioni 5 km femminile (DIRETTA)

La diretta testuale delle qualificazioni 5 km femminile ai Mondiali 2023 di sci di fondo a Planica. Prende ufficialmente il via la rassegna iridata dello sci nordico con la prima gara in programma. Azzurre subito in pista a caccia della qualificazione. Appuntamento alle ore 12. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale.

COME SEGUIRLA IN TV