Super-G maschile Lake Louise 2022, risultati e classifiche: domina Odermatt, Paris 18° e un grande Bosca 11°

Si conclude la discesa del Super-G maschile di Lake Louise, in Canada, di Coppa del Mondo 2022/2023. Domina e vince il solito Marco Odermatt che chiude con un buon 1:32.53 precedendo Kilde, con 1:32.90 a 37 centesimi, e gli austriaci Mayer, 1:33.31 a 78 centesimi, e Kriechmayr, 1:33.39 a 86 centesimi. Dopo i primi quattro classificati i distacchi salgono sopra il secondo con un incredibile Bosca che chiude la top ten a 1.36 di distanza dal leader mettendosi dietro Pinturault. Per quanto riguarda i colori azzurri Paris chiude in 18^ a 1.64 e Innerhofer 24° a 1.81 da Odermatt.

1. Odermatt 1:32.53

2. Kilde 1:32.90

3. Mayer 1:33.31

4. Kriechmayr 1:33.39

5. Sander 1:33.69

6. Bailet 1:33.69

7. Hemetsberger 1:33.77

8. Allegre 1:33.81

9. Rogentin 1:33.84

10. Crawford 1:33.86

11. Bosca 1:33.89

18. Paris 1:34.17

24. Innerhofer 1:34.34

26. Casse 1:34.49