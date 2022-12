Start list discesa maschile sabato Beaver Creek 2022: gli italiani in gara e i pettorali di partenza

La start list e i pettorali di partenza della seconda discesa maschile di Beaver Creek, valida per la Coppa del Mondo 2022/2023 di sci alpino e in programma sabato 3 dicembre nella serata italiana. Dopo la cancellazione della prima discesa per maltempo, gli organizzatori statunitensi ci riprovano: stavolta sembra si possa gareggiare. Tra gli azzurri impegnati negli Stati Uniti Matteo Marsaglia partirà col pettorale numero 3, Dominik Paris avrà il nono. Presenti anche Christoph Innerhofer, Mattia Casse, Guglielmo Bosca, Nicolò Molteni, Florian Schieder, Pietro Zazzi e Giovanni Franzoni. Di seguito la start list completa con i pettorali di partenza e i bib degli azzurri in gara.

1 51215 BAUMANN Romed 1986 GER Salomon

2 104531 CRAWFORD James 1997 CAN Head

3 293550 MARSAGLIA Matteo 1985 ITA Fischer

4 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA Fischer

5 202059 FERSTL Josef 1988 GER Head

6 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR Atomic

7 53975 HEMETSBERGER Daniel 1991 AUT Fischer

8 191740 CLAREY Johan 1981 FRA Head

9 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica

10 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli

11 511383 FEUZ Beat 1987 SUI Head

12 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Head

13 53902 MAYER Matthias 1990 AUT Head

14 512124 HINTERMANN Niels 1995 SUI Atomic

15 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Head

16 54005 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT Salomon

17 202535 DRESSEN Thomas 1993 GER Rossignol

18 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol

19 202345 SCHWAIGER Dominik 1991 GER Head

20 530874 GANONG Travis 1988 USA Atomic

21 561255 CATER Martin 1992 SLO Salomon

22 194298 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA Atomic

23 6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA Head

24 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Fischer

25 200379 SANDER Andreas 1989 GER Atomic

26 561310 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic

27 533866 NYMAN Steven 1982 USA Fischer

28 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR Atomic

29 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA Rossignol

30 990081 CASSE Mattia 1990 ITA Rossignol

31 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA Head

32 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol

33 192746 THEAUX Adrien 1984 FRA Head

34 104272 SEGER Brodie 1995 CAN Atomic

35 6290845 BOSCA Guglielmo 1993 ITA Head

36 6292783 MOLTENI Nicolo 1998 ITA Head

37 104468 READ Jeffrey 1997 CAN Atomic

38 511981 WEBER Ralph 1993 SUI Head

39 512281 ROESTI Lars 1998 SUI Rossignol

40 512039 ROULIN Gilles 1994 SUI Head

41 492063 ETXEZARRETA Adur 1996 ESP Head

42 512408 MONNEY Alexis 2000 SUI Stoeckli

43 350095 PFIFFNER Marco 1994 LIE Fischer

44 6531520 MORSE Sam 1996 USA Fischer

45 104096 THOMPSON Broderick 1994 CAN Head

46 511896 MURISIER Justin 1992 SUI Head

47 422403 ROEA Henrik 1995 NOR Nordica

48 110324 von APPEN Henrik 1994 CHI Head

49 6190006 SCHULLER Victor 1995 FRA Atomic

50 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon

51 54371 BABINSKY Stefan 1996 AUT Head

52 350097 GAUER Nico 1996 LIE Salomon

53 6291625 SCHIEDER Florian 1995 ITA Atomic

54 422676 FOSSLAND Markus Nordgaard 1999 NOR Atomic

55 561397 NARALOCNIK Nejc 1999 SLO Atomic

56 203096 VOGT Luis 2002 GER Rossignol

57 6291053 ZAZZI Pietro 1994 ITA Salomon

58 54480 SCHUETTER Julian 1998 AUT Atomic

59 6293831 FRANZONI Giovanni 2001 ITA Rossignol

60 6531444 ARVIDSSON Erik 1996 USA Head

61 194873 SARRAZIN Cyprien 1994 FRA Rossignol

62 700878 BENDIK Martin 1993 SVK Atomic

63 221053 STEUDLE Roy-Alexander 1993 GBR Atomic

64 104529 MULLIGAN Sam 1997 CAN Rossignol