Start list discesa femminile Crans Montana 2022 domenica: pettorali e italiane al via

La start list della seconda discesa femminile di Crans Montana, valevole per la Coppa del Mondo 2021/2022 di sci alpino. Dopo la gara di sabato, la squadra italiana proverà a riscattarsi domenica 27 febbraio (ore 10.00) sempre sulle nevi svizzere. La prima azzurra a partire sarà Sofia Goggia, pettorale rosso, con il numero 7, poi Elena Curtoni (10), Nadia Delago (11), Federica Brignone (12). Più avanti partiranno Nicol Delago (pettorale 21), Francesca Marsaglia (30), Elena Domen (41), Monica Zanoner (44) e Karoline Pichler (48). Di seguito tutti i pettorali di partenza e le azzurre al via.

START LIST SECONDA DISCESA FEMMINILE CRANS MONTANA 2022:

1 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic

2 NUFER Priska 1992 SUI Dynastar

3 SIEBENHOFER Ramona 1991 AUT Fischer

4 VLHOVA Petra 1995 SVK Rossignol

5 SUTER Corinne 1994 SUI Head

6 FLURY Jasmine 1993 SUI Fischer

7 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic

8 GAGNON Marie-Michele 1989 CAN Head

9 WEIDLE Kira 1996 GER Rossignol

10 CURTONI Elena 1991 ITA Head

11 DELAGO Nadia 1997 ITA Atomic

12 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol

13 LEDECKA Ester 1995 CZE Atomic

14 TIPPLER Tamara 1991 AUT Salomon

15 HUETTER Cornelia 1992 AUT Head

16 SCHEYER Christine 1994 AUT Head

17 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI Head

18 GISIN Michelle 1993 SUI Rossignol

19 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR Head

20 HAEHLEN Joana 1992 SUI Atomic

21 DELAGO Nicol 1996 ITA Atomic

22 STUHEC Ilka 1990 SLO Stoeckli

23 MIRADOLI Romane 1994 FRA Dynastar

24 VENIER Stephanie 1993 AUT Head

25 RAEDLER Ariane 1995 AUT Head

26 GAUCHE Laura 1995 FRA Head

27 FEST Nadine 1998 AUT Rossignol

28 WILES Jacqueline 1992 USA Rossignol

29 REISINGER Elisabeth 1996 AUT Head

30 MARSAGLIA Francesca 1990 ITA Salomon

31 WEMBSTAD Inni Holm 2000 NOR

32 SUTER Jasmina 1995 SUI Stoeckli

33 CASHMAN Keely 1999 USA Rossignol

34 PLESHKOVA Julia 1997 RUS Head

35 FERK SAIONI Marusa 1988 SLO Salomon

36 MAIER Sabrina 1994 AUT Atomic

37 WRIGHT Isabella 1997 USA Atomic

38 KOLLY Noemie 1998 SUI Stoeckli

39 PASLIER Esther 1997 FRA Head

40 NUSSBAUMER Vanessa 1998 AUT Head

41 DOLMEN Elena 1997 ITA Salomon

42 LUTHMAN Jonna 1998 SWE Head

43 WILKINSON Alix 2000 USA Voelkl

44 ZANONER Monica 1999 ITA Head

45 JENAL Stephanie 1998 SUI Atomic

46 SMALL Greta 1995 AUS Atomic

47 MUZAFERIJA Elvedina 1999 BIH Atomic

48 PICHLER Karoline 1994 ITA Head

49 CAILL Ania Monica 1995 ROU Salomon

50 REMME Roni 1996 CAN Head

51 SIMADER Sabrina 1998 KEN Head