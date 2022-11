Slalom Killington femminile 2022, risultati e classifica prima manche: Shiffrin in testa seguita da Holdener e Liensberger, Brignone 28^

Si conclude la prima manche della seconda gara in programma della Coppa del Mondo 2022/2023 femminile in scena a Killington, una delle tappe del weekend nord-americano. Pista molto complicata che mette in difficoltà tutte le atlete compresa Sara Hector che si piazza fuori dalla top 10 in x posizione con un ritardo di 1.61 dalla leader Mikaela Shiffrin. Shiffrin che scende per seconda e resta prima posizione per tutta la durata della prova con un discreto 50.35 che basta all’atleta americana per aggiudicarsi la prima manche davanti a Holdener e Liensberger con 21 e 22 centesimi di ritardo. Brignone non benissimo ma si salva dall’eliminazione chiudendo in 28^ posizione a 3 secondi di ritardo dalla Shiffrin dietro all’altra italiana Rossetti, 26^ a 2.96.

Qui di seguito la classifica della prima manche

1. Shiffrin 50.35

2. Holdener 50.56

3. Liensberger 50.57

4. Vlhova 50.66

5. Swenn-Larsonn 50.73

6. Duerr 51.00

7. Bucik 51.35

8. Truppe 51.38

9. Popovic 51.62

10. Tviberg 51.98

26. Rossetti 53.31

28. Brignone 53.35

ELIMINATI

33. Della Mea 53.64