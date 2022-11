Slalom Killington femminile 2022, risultati e classifica finale: Shiffrin sbaglia all’ultimo e finisce 5^, ex aequo per Holdener e Swenn-Larsonn

Incredibile finale nella seconda e ultima manche dello Slalom femminile di Killington nella quarta gara di Coppa del Mondo 2022/2023. Shiffrin sbaglia nel finale e chiude 5^ a 59 centesimi di ritardo dalla coppia di testa formata Holdener e Swenn-Larsonn che chiudono a pari merito con un buon 1:42.97. Chiude il podio Truppe a 22 centesimi di ritardo seguita da Vlhova con un ritardo di 44 centesimi. Per quanto riguarda le italiane bene Rossetti 18^ a 1.65 e Brignone 24^ a 2.19. Clamorosa seconda manche di Gritsch che con un 50.17 vince la manche e risale dalla 30^ posizione della prima a una quasi insperata top 10 chiudendo in 8^ posizione. Resta in testa la Shiffrin con 265 che vede accorciarsi le distanze con la seconda, che diventa Holdener con 240 punti seguita da Vlhova con 220 punti e poi Swenn Larsonn con 180 punti che guadagna 5 posizioni. Per quanto riguarda le italiane, Bassino scende in 13^ posizione con 80 punti e Brignone in 22^ con 36.

Qui di seguito la classifica finale

1. Holdener 1:42.97

1. Swenn-Larsson 1:42.97

3. Truppe 1:43.19

4. Vlhova 1:43.41

5. Shiffrin 1:43.56

6. Tviberg 1:43.66

7. Bucik 1:43.68

8. Gritsch 1:43.70

9. Popovic 1:43.86

10. Hector 1:44.07

18. Rossetti 1:44.62

24. Brignone 1:45.16