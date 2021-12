Il programma, gli orari e la diretta tv del super-G femminile di St. Moritz 2021, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Dopo un’altra meravigliosa Sofia Goggia, che dopo le tre vittorie consecutive a Lake Louise sfiora la quarta chiudendo in seconda posizione il super-G di ieri, si torna in pista in territorio svizzero a partire dalle ore 10.30 di questa mattina.

SEGUI LA DIRETTA TESTUALE

LA START LIST

IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA TAPPA

PROGRAMMA OLIMPIADI PECHINO 2022

Diretta tv– Le gare saranno trasmesse in diretta tv sui canali di RaiSport (in chiaro) e Eurosport, e la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, Eurosport Player, SkyGo, Discovery+ e DAZN. Sportface vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale.