Sci alpino, Sofia Goggia dopo seconda prova Lake Louise: “Prova discreta”

“Questa seconda giornata di test è andata bene. Non ho ancora trovato il feeling con le sei porte singole del piano sopra ma sto mettendo insieme i vari pezzi. Nel complesso, direi una prova discreta“. Così Sofia Goggia commenta il secondo posto ottenuto nella seconda prova cronometrata a Lake Louise. Una prova che ha subito un cambiamento dell’ultimo minuto con l’abbassamento del via per la scarsa visibilità. L’azzurra ha chiuso a soli 6 centesimi dal primo posto dell’austriaca Mirjam Puchner in 1’31″84.