Sci alpino, slalom maschile Zagabria 6 gennaio 2022 oggi in tv: programma, orari e diretta streaming

by Sofia Cioli

Alex Vinatzer - Foto Marco Trovati/Pentaphoto

Il programma, gli orari e la diretta tv dello slalom maschile di Zagabria 2022, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Dopo la cancellazione dello slalom di ieri a causa delle alte temperature che hanno colpito la Croazia, gli atleti torrneranno in pista questo pomeriggio per recuperare la gara. Appuntamento alle ore 13 con la prima manche, mentre la seconda è prevista alle ore 16.10.

Diretta tv– Le gare saranno trasmesse in diretta tv sui canali di Rai2, RaiSport (in chiaro) e Eurosport, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, Eurosport Player, SkyGo, Discovery+ e DAZN. Sportface vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale.