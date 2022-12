Sci Alpino, sette azzurri convocati per lo slalom di Garmisch-Partenkirchen: debutto per Canins

In vista dello slalom di Coppa del Mondo maschile di sci alpino in programma sulla pista di Garmisch-Partenkirchen, in Germania, sono sette gli atleti azzurri convocati. Mercoledì 4 gennaio prima manche ore 15.40 e seconda 18.45) gareggeranno Giuliano Razzoli, Stefano Gross, Alex Vinatzer, Tommaso Sala, Simon Maurberger, Tobias Kastlunger e Matteo Canins, al debutto sul massimo circuito. La Nazionale Italiana ha ottenuto sei vittorie sul tracciato tedesco e l’ultima risale al 2009, quando ad affermarsi fu Manfred Moelgg; in precedenza ci furono tre vittorie di Alberto Tomba (1993, 1994 e 1995) e i due sigilli di Fausto Radici nel 1976 e Piero Gros nel 1975.

Sono cinque, invece, i secondi posti conquistati dagli azzurri con Giorgio Rocca nel 2009, Manfred Moelgg nel 2008, Piero Gros nel 1976 e Gustavo Thoeni nel 1974 e 1975, mentre il gradino più basso del podio è stato raggiunto tre volte con Alberto Tomba nel 1992, Paolo De Chiesa nel 1982 e Fausto Radici nel 1975. Per quanto riguarda la scorsa stagione nel primo dei due slalom il migliore degli azzurri fu Vinatzer con un settimo posto seguito da Stefano Gross undicesimo, mentre nel secondo sesta posizione per Razzoli e nona per Vinatzer.