Sci Alpino, sette azzurre convocate per il gigante di Sestriere: presenti Goggia e Brignone

Il direttore tecnico italiano di sci alpino, Gianluca Rulfi, ha convocato sette azzurre per il gigante femminile di Sestriere, seconda prova stagionale di Coppa del Mondo fra le porte larghe, in programma sabato 10 dicembre. Le sciatrici in questione sono Marta Bassino, Sofia Goggia, Roberta Melesi, Federica Brignone, Elena Curtoni, Asja Zenere ed Elisa Platino. Nella giornata di domenica 11 dicembre, invece, ci sarà lo slalom a cui prenderanno parte Lara Della Mea, Anita Gulli, Marta Rossetti, Lucrezia Lorenzi e Beatrice Sola.

L’Italia avrebbe teoricamente diritto a cinque posti, ma visto che è il Paese ospitante della gara può schierare fino a sei atlete. A Sestriere le azzurre hanno conquistato un successo con Federica Brignone nel 2020 in gigante, una con Nina Quario in slalom nel 1983 e una con Giustina Demetz in discesa nel 1967, Sofia Goggia e Denise Karbon sono arrivate seconde nel 2016 e 2004 in gigante, infine Marta Bassino è giunta terza nel gigante parallelo del 2020, così come Nadia Fanchini in discesa nel 2008 e Isolde Kostner sempre in libera nel 2004.