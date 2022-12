Sci alpino, risultati e classifiche Super-G maschile Beaver Creek: Kilde beffa Odermatt

I risultati e le classifiche del Super-G maschile di Beaver Creek (Stati Uniti), appuntamento valevole per la Coppa del Mondo 2022/2023 di sci alpino. A vincere è il norvegese Aleksandar Amodt Kilde (1:10.73), che beffa per soli venti centesimi il suo rivale più accreditato, l’elvetico Marco Odermatt (1:10.93). Da segnalare anche l’ottima prova del francese Alexis Pinturault e dell’altro svizzero Gino Caviezel, rispettivamente terzo e quarto sulla neve statunitense. Anonime, invece, le prestazioni dei due austriaci Vincent Kriechmayr e Matthias Mayer e del canadese James Crawford, tre dei nomi principali da attenzionare alla vigilia per cercare di mettere i bastoni tra le ruote al duo Kilde/Odermatt.

Da segnalare l’uscita di scena dello statunitense Ryan Cochran-Siegle e la pessima performance dell’azzurro Dominik Paris e Christoph Innerhofer, decisamente lontano dalle posizioni che contano. Il miglior azzurro è Mattia Casse (diciottesimo). Rammarico per Giovanni Franzoni, uscito di scena al terzo settore in una performance in cui, fino a quel momento, stava viaggiando su tempi da top ten. Di seguito i risultati nel dettaglio e la classifica con i tempi dei primi dieci sciatori e quelli di tutti gli italiani.

RISULTATI E CLASSIFICA PRIMI DIECI

1. ALEKSANDER AAMODT KILDE (NOR) 1:10.73

2. MARCO ODERMATT (SUI) 1:10.93

3. ALEXIS PINTURAULT (FRA) 1:11.03

4. GINO CAVIEZEL (SUI) 1:11.28

5. ATLE LIE MCGRATH 1:11.30

6. RAPHAEL HAASER (AUT) 1:11.47

7. LUCAS BRATHEN (NOR) 1:11.52

8. ROMED BAUMANN (GER) 1:11.53

9. VINCENT KRIECHMAYR (AUT) 1:11.54

10. MATTHIAS MAYER (AUT) 1:11:76

GLI ITALIANI



19. Mattia Casse + 1.59

30. Guglielmo Bosca +1.99

32. Dominik Paris + 2.03

36. Matteo Marsaglia + 2.10

41. Matteo Franzoso + 2.64

42. Christoph Innerhofer + 2.87

47. Nicolo Molteni + 4.31

DNF Giovanni Franzoni