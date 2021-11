Sci alpino, Peterlini sedicesima a Levi: “Posso migliorare sui piani”

by Mattia Zucchiatti

Alpine Ski World Cup 2020/2021. Martina Peterlini (ITA) Levi (FIN) 22/11/2020 Photo: by Pentaphoto

Può sorridere Martina Peterlini, dopo il terzo miglior risultato in carriera sul massimo circuito per la 24enne del Gruppo Sportivo Fiamme Oro. L’azzurra nel secondo slalom femminile di Coppa del mondo è sedicesima a 1″22 dalla leader, ma in recupero di ben nove posizioni col settimo miglior tempo nel pomeriggio. “Mi spiace solamente che soprattutto sabato non ho capito tanto bene come affrontare i piani iniziali, dovevo fare qualcosa di diverso – ha commentato alla fine Peterlini -. Per il resto sono soddisfatta, soprattutto per il comportamento sul muro, dove ho fatto bene in tutte e quattro le manches, oggi poi ho fatto addirittura il miglior tempo in quel tratto. In generale c’è ancora tanto da migliorare, affrontiamo un passo alla volta con fiducia”.