“È andata bene fino a lì, non credevo di essere così veloce perché avevo fatto due piccoli errori, prendendo due buche. Non sono riuscito a tenere la linea esattamente come avevo in testa, ma ero veloce. Quando sono entrato nel Followay forse ero po’ leggero sul piede e ho avuto un impatto molto forte. La caduta? Non so esattamente cosa è successo, so che in un attimo non c’era più lo sci. Oggi vado via con uno zero, e mi dispiace. È fondamentale che sono solo scivolato e non ho nessun problema fisico, non sento male da nessuna parte. Vediamo cosa riuscirò a fare domenica nel superG”. Queste le parole di Dominik Paris dopo l’uscita di scena nella discesa maschile di Lake Luoise, avvenuta nel corso di una prova in cui l’azzurro stava dimostrando di poter stare tra i primi.