Sci alpino, Goggia domina la discesa Lake Louise 2021: risultati e classifica

by Deborah Sartori

FIS Ski World Cup 2021-2022. Sofia Goggia (ITA) Soelden, (AUT) 23/11/2021 Photo: Marco Trovati / Pentaphoto

Sofia Goggia domina la discesa libera femminile di Lake Louise, valevole per la Coppa del Mondo 2021/2022 di sci alpino. Prova eccezionale della bergamasca, che ferma il cronometro sul tempo di 1’46″95 e vince per la prima volta sulla pista canadese tenendo a debita distanza le avversarie. Sul secondo gradino del podio sale la statunitense Breezy Johnson (+1″47), che precede a sua volta l’austriaca Mirjam Puchner (+1″54). Ottima prova anche per le sorelle Delago: Nadia firma il suo miglior piazzamento chiudendo sesta (+2″09) e Nicol, al ritorno dall’infortunio, è ottava (+2″16). Per quanto riguarda le altre azzurre, Brignone chiude 13esima, Curtoni 22esima, Marsaglia 32esima, Melesi 34esima e Pichler 46esima. Indietro anche Lara Gut e Mikaela Shiffrin, rispettivamente 17esima e 26esima. Di seguito l’ordine di arrivo e la classifica della gara.

RISULTATI DISCESA FEMMINILE LAKE LOUISE 2021:

Sofia Goggia (Ita) 1:46.95 Breezy Johnson (Usa) +1.47 Mirjam Puchner (Aut) +1.54 Ramona Siebenhofer (Aut) +1.96 Corinne Suter (Sui) +2.02 Nadia Delago (Ita) +2.09 Cornelia Huetter (Aut) +2.15 Nicol Delago (Ita) +2.16 Jasmine Flury (Sui) +2.31 Kira Weidle (Ger ) +2.32

13. Federica Brignone (Ita) +2.41

22. Elena Curtoni (Ita) +3.25

32. Francesca Marsaglia (Ita) +4.14

34. Roberta Melesi (Ita) +4.54

46. Karoline Pichler (Ita) +5.62