Sci alpino, discesa maschile Bormio 2022: Kriechmayr incanta sulla Stelvio, Casse e Paris nei primi 10

I risultati e la classifica della discesa maschile di Bormio, valida per la Coppa del Mondo 2022/2023 di sci alpino. Superlativa prestazione di Vincent Kriechmayr, che fa il bis dopo la vittoria in Val Gardena e con un crono di 1:54.68 sale sul gradino più alto del podio, davanti a James Crawford e ad Aleksander Aamodt Kilde, gli unici due che riescono a rimanere sotto il secondo di distacco. La Stelvio come sempre fa selezione, con una pista ghiacciata che ha creato non poche difficoltà agli atleti. Lo sa bene anche il leader della generale Marco Odermatt, arrivato stremato al traguardo e costretto ad accontentarsi della quarta posizione, a +1.46 dalla testa.

Tutto sommato una discreta giornata per l’Italia, che piazza due rappresentanti tra i primi 10 della classifica finale. Sono certamente lontani i tempi dei molteplici successi di Dominik Paris, ma per il modo in cui è iniziata la stagione dei nostri si tratta senza dubbio di un risultato positivo. Il sei volte qui vincitore è decimo all’arrivo, subito dietro Mattia Casse, che conferma quanto di buono fatto vedere nella discesa di Val Gardena. Ottima la prova di Florian Schieder, che con il pettorale n°45 riesce a conquistare la tredicesima posizione, pareggiando il suo miglior risultato in carriera ottenuto poche settimane fa. Chiudono a punti ben sette azzurri su otto, con il solo Nicolò Moltni che esce dai 30 per un soffio.

HIGHLIGHTS

LA CLASSIFICA AGGIORNATA

IL CALENDARIO COMPLETO

CLASSIFICA FINALE

Vincent Kriechmayr (AUT) 1:54.68 James Crawford (CAN) +0.40 Aleksander Aamodt Kilde (NOR) +0.68 Marco Odermatt (SUI) +1.46 Ryan Cochran-Siegle (USA) +1.87 Urs Kryenbuehl (SUI) +1.88 Justin Murisier (SUI) +2.17 Gilles Roulin (SUI) +2.18 Mattia Casse (ITA) +2.24 Dominik Paris (ITA) +2.29

13. Florian Schieder (ITA) +2.56

20. Matteo Marsaglia (ITA) +3.26

22. Christof Innerhofer (ITA) +3.28

25. Pietro Zazzi (ITA) +3.55

26. Giovanni Franzoni (ITA) +3.66

31. Nicolò Molteni (ITA) +3.98