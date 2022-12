Sci alpino, la delusione di Vinatzer dopo l’inforcata: “Ci tenevo a fare bene”

Particolarmente amareggiato Alex Vinatzer, intervenuto ai microfoni della Rai dopo l’inforcata nella prima manche dello slalom di Madonna di Campiglio: “Sono state delle giornate turbolente. Ci tenevo molto a partecipare ma anche a far bene, perciò provo grande delusione. All’inizio ho provato a essere solido e a non spingere troppo, fino all’errore ero andato bene. Mi sembra di essere tornato a due anni fa. Dopo le zero inforcate della scorsa stagione, questa è già la seconda nel 2022. Spero di ritrovare il feeling in queste due settimane stop. Devo solamente lavorare“. Così Vinatzer, uscito di scena anzitempo nella gara della Coppa del Mondo di sci alpino 2022/2023 per via della seconda inforcata in quest’avvio di stagione.