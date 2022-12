Grande attesa in Val d’Isere per il weekend della Coppa del Mondo 2022/2023 di sci alpino, con un gigante e uno slalom in programma sulla tecnica pista della “Face de Bellevarde”. In totale sono dieci gli italiani convocati dallo staff tecnico: Luca De Aliprandini, Giovanni Borsotti, Simon Maurberger, Tobias Kastlunger, Riccardo Tonetti, Filippo Della Vite, Hannes Zingerle, Stefano Gross, Tommaso Sala, Alex Vinatzer.

Luca de Aliprandini sarà il leader per quanto riguarda il gigante: “A Soelden non è andata bene, ma sono tranquillo perchè la sciata c’è e ora arrivano dieci giorni importanti con le due gare in Badia. Negli allenamenti ho trovato un buon feeling, l’obiettivo è centrare almeno la top-5 così da tornare subito nei primi sette della startlist.” Per lo slalom invece c’è grande curiosità intorno ad Alex Vinatzer: “La gara è sempre gara, il primo slalom porta il confronto con gli altri quindi sono molto curioso – spiega l’azzurro – In allenamento ho trovato anche un buon feeling con i materiali, ci sono tante novità e spero che i risultati siano positivi. Ci troviamo molto bene anche con il nuovo allenatore Deldio.” Gli fa eco il veterano Stefano Gross: “C’è tanta neve, ma qui sono sempre molto bravi a preparare la pista e il pendio si adatta alle mie caratteristiche.” Tanto ottimismo per Tommaso Sala, alla prima partenza in carriera nel secondo sottogruppo di merito: “Siamo pronti, spero in un buon risultato. La neve e la pista saranno ottime, mi piace molto questo pendio.”