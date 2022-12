Nelle giornate di sabato 10 e domenica 11 dicembre andranno in scena a Sestriere un gigante ed uno speciale, gare valide per la Coppa del Mondo 2022/2023 femminile di sci alpino. Il controllo della neve ha dato esito positivo ed anche la FIS ha concesso il proprio benestare per il corretto svolgimento delle due prove.