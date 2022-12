Sci alpino, Coppa del Mondo 2022/2023: classifica aggiornata dopo Super-G maschile Beaver Creek

La classifica della Coppa del Mondo 2022/2023 di sci alpino aggiornata in seguito al Super-G maschile di Beaver Creek (Stati Uniti) di domenica 4 dicembre. Aleksandar Kilde si avvicina a Marco Odermatt dopo il suo successo. Bel balzo in avanti anche del francese Alexis Pinturault, del tedesco Romed Baumann e del norvegese Lucas Braathen. Lontani ancora gli italiani. Il primo azzurro è Mattia Casse in ventinovesima posizione. Sorpassato Guglielmo Bosca, sceso al trentasettesimo posto. Di seguito la classifica generale aggiornata con i primi dieci sciatori e quella di tutti gli italiani.

CLASSIFICA GENERALE AGGIORNATA PRIME DIECI

1. Marco Odermatt (SUI) 420

2. Aleksander Kilde (NOR) 380

3. Matthias Mayer (AUT) 186

4. Vincent Kriechmayr (AUT) 152

5. Daniel Hemetsberger (AUT) 142

6. Romed Baumann (GER) 112

7. James Crawford (CAN) 110

8. Alexis Pinturault (FRA) 93

8. Matthieu Bailet (FRA) 93

10. Lucas Braathen (NOR) 86

GLI ITALIANI

29. Mattia Casse (ITA) 36

37. Guglielmo Bosca 26

41. Dominik Paris (ITA) 24

46. Cristof Innerhofer (ITA) 20

49. Matteo Marsaglia (ITA) 18

59. Nicolo Molteni (ITA) 12

69. Giovanni Borsotti (ITA) 3

69. Florian Schieder (ITA) 3