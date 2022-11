LIVE – Sci alpino, gigante femminile Killington 2022: prima e seconda manche (DIRETTA)

La diretta testuale dello slalom gigante femminile di Killingotn, valido per la Coppa del Mondo 2022/2023 di sci alpino. Al via il weekend nord-americano anche per le donne. Grandi protagoniste Marta Bassino e Federica Brignone, subito a caccia del podio. Appuntamento alle ore 16 italiane con la prima manche, mentre la seconda è in programma alle ore 19. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale.

LA START LIST

COME VEDERE LA GARA IN TV

IL CALENDARIO COMPLETO

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5

———————————————————————————————————————————————-

19.50- Grazie a tutti gli amici e le amiche di Sportface per aver seguito questa diretta testuale!

FINE GARA

19.48- Sara Hector in pista per l’ultima discesa. La svedese chiude terza! 1.44.28 e venti centesimi di ritardo. Bassino chiude quindi seconda!

19.47- Ora parte Mowinckel, la norvegese chiude quinta in 1.44.69! Podio Bassino!

19.45- Al via Lara Gut-Behrami, che passa in testa! 1.44.08 e 7 centesimi di vantaggio su Bassino!

19.43- Parte Petra Vlhova, va alle spalle di Bassino! 39 centesimi di ritardo, seconda posizione per lei.

19.40- In pista Marta Bassino! L’azzurra passa in testa in 1.44.15, 36 centesimi di vantaggio su Liensberger.

19.39- Ora è il turno di Liensberger, l’austriaca chiude prima in 1.44.63 e 29 centesimi di vantaggio su Worley!

19.38- Al via Tessa Worley! La francese chiude in prima posizione in 1.44.92! Sei centesimi di vantaggio e cambio in vetta!

19.37- Ora è il turno di Ricarda Haaser, l’austriaca chiude in ottava posizione in 1.45.61 e 63 centesimi di ritardo dalla testa.

19.35- Parte Bucik, che però sbaglia in curva e cade! Nessuna conseguenza fisica, ma slovena fuori classifica.

19.32- Ora è il turno di Mikaela Shiffrin! Sesta posizione per l’americana, con 50 centesimi di ritardo da Gasienica!

19.30- Parte la francese Direz, che sbaglia e termina fuori dal tracciato! Nessuna conseguenza fisica per lei comunque.

19.29- Parte ora la Stjernesund, che termina terza in 1.45.22 con 24 centesimi dalla testa.

19.27- Parte Federica Brignone! L’azzurra chiude in seconda posizione! 1.45.03 a soli 5 centesimi di ritardo dalla testa!

19.26- L’austriaca Siebenhofer chiude in terza posizione in 1.45.46 e 48 centesimi di ritardo dalla testa. Melesi ancora seconda!

19.23- Si riparte, con la svizzera Holdener in pista. Quarta posizione per lei in 1.45.85, con 87 centesimi di ritardo da Gasienica-Daniel.

19.21- In pista Moltzan, che chiude in 1.46.02 con 1.04 di ritardo dalla testa! Quinta posizione provvisoria.

19.20- Parte Simone Wild, la svizzera chiude in 1.48.31 al 14esimo posto a 3.33 dalla vetta.

19.19- Gisin chiude in 1.46.75 con 1.77 di ritardo dalla testa! Melesi sempre seconda.

19.16- In pista ora Truppe, l’austriaca chiude in 1.46.53 con 1.61 di ritardo dalla testa.

19.15- Ora in pista la polacca Gasienica-Daniel, che passa in testa! 1.44.98 e 35 centesimi di vantaggio su Melesi per l’atleta della Polonia.

19.13- Parte la svedese Alphand, qualche errore di troppo in curva e nona posizione con 2.02 di ritardo da Melesi.

19.12- La neozelandese Robinson termina seconda in 1.45.52, Melesi ancora davanti!

19.10- Huber in pista, l’austriaca chiude settima in 1.46.71 con 1.74 di ritardo da Melesi.

19.09- Ora la svizzera Hellenberger, terza posizione in 1.46.21. Melesi sempre in testa!

19.08- Ora in pista la statunitense Hensien, che chiude sesta in 1.47.54 con 2.38 di ritardo da Melesi.

19.07- L’americana O Brien chiude in quinta posizione, in 1.46.67 e 1.50 di ritardo da Melesi.

19.05- Qualche errore di troppo per Colturi, che chiude in 1.45.96 con 71 centesimi di ritardo da Melesi.

19.03- Parte Gritsch, l’austriaca chiude in 1.46.40 alle spalle di Melesi, con 1.07 di ritardo.

19.01- Ora in pista l’azzurra Roberta Melesi! L’italiana chiude in 1.45.33 e va in prima posizione!

19.00- Si comincia! Prima discesa della svizzera Rast, che chiude in 1:46.41.

18.55- Amici e amiche di Sportface.it benvenuti alla diretta testuale dello slalom gigante di Coppa Del Mondo 2022 a Killington. Ancora pochi istanti all’inizio della seconda manche!

FINE PRIMA MANCHE

17.30- Si conclude dunque la prima manche con la seguente classifica:

1.HECTOR Sara USA 52.29

2.MOWINCKEL Ranghild NOR 52.67 (+0.38)

3.GUT-BEHRAMI Lara SUI 52.72 (+0.43)

4.VLHOVA Petra SVK 52.75 (+0.46)

5.BASSINO Marta ITA 52.88 (+0.59)

6.LIENSBERGER Katharina AUT 53.23 (0.94)

7.WORLEY Tessa FRA 53.48 (+1.19)

8.HAASER Ricarda AUT 53.49 (+1.20)

9.BUCIK Ana SLO 53.53 (+1.23)

10.SHIFFRIN Mikaela USA 53.65 (+1.36)

13. BRIGNONE Federica ITA 53.88 (+1.59)

29. MELESI Roberta ITA 54.91 (+2.62)

17.25- In pista Karoline Pichler, l’azzurra chiude in 44esima posizione con 3.61 di ritardo dalla testa.

17.24- Lara Colturi chiude in 27esima posizione! 27esima posizione per l’atleta dell’Albania, Melesi quindi scala in 29esima piazza.

17.20- Siamo al pettorale numero 56, con la ceca Jelinikova che chiude in 43esima posizione. Melesi sempre 28esima.

17.15- Al momento Roberta Melesi si trova in 28esima posizione, con 2.62 di ritardo!

16.53- Si chiude il gruppo delle trenta, con Alice Robinson. La neozelandese termina in ventunesima posizione con 2.13 di ritardo.

16.52- La svedese Alphand chiude in 54.39 con 2.10 di ritardo in ventesima posizione.

16.50- Gritsch chiude in ventitreesima posizione con 2.56 di ritardo.

16.47- In pista ora l’americana O Brien, ventiduesimo posto in 54.75 con 2.46 di ritardo.

16.46- Al via l’austriaca Huber, 2.26 di ritardo per lei e ventesimo posto in 54.55.

16.45- In pista la Wild, l’elvetica chiude in 54.05 al sedicesimo posto con 1.76 di ritardo dalla testa.

16.43- Ora Ellenberger in pista. La svizzera chiude in 54.58 in diciannovesima posizione, con 2.29 di ritardo.

16.42- Si riparte con Holtmann, per lei errore in curva su un dosso! Dunque norvegese eliminata!

16.40- La classifica vede sempre Hector in testa, davanti a Mowinckel e Lara Gut-Behrami. Bassino quinta e Brignone dodicesima.

16.39- In pista la svizzera Rast, che chiude con 2.64 di ritardo in penultima posizione.

16.37- La statunitense Moltzan chiude con 1.72 di ritardo, 54.01, in quindicesima posizione.

16.35- Parte la slovena Bucik, 1.23 di ritardo per lei e nona posizione momentanea in 53.52.

16.34- L’austriaca Haaser chiude in 53.49 in ottava posizione con 1.20 di ritardo.

16.32- La norvegese Tviberg chiude in 55.16, con 2.87 di ritardo dalla testa. Ultima posizione momentanea per ora.

16.31- Holdener al via, la svizzera chiude in 53.96, con 1.67 di ritardo dalla testa.

16.29- In pista Lienseberger, l’austriaca chiude in sesta posizione con 94 centesimi di ritardo dalla testa in 53.23.

16.26- Katharina Truppe in pista, l’austriaca chiude in dodicesima posizione in 54.12 con 1.83 di ritardo dalla testa.

16.25- In pista la polacca Gasnieca-Daniel, 54.12 per lei e 1.83 di ritardo in dodicesima posizione.

16.23- In pista la norvegese Stjernesund, 53.78 e 1.49 di ritardo.

16.21- Al via l’austriaca Siebenhofer, 53.93 per lei con 1.64 di ritardo. Nona posizione per lei.

16.20- La svizzera chiude in 54.05, con 1.76 di ritardo dalla testa. Nona ed ultima posizione momentanea per lei.

16.19- Dopo la sistemazione del palo, si riprende con Michelle Gisin in pista.

16.18- Al momento dunque Hector in testa, davanti a Mowinckel e Gut-Behrami. Bassino quinta, Brignone ottava.

16.15- Brutto errore per la francese Frasse Sombet, che sbatte contro una porta dopo essersi girata e va fuori. Per fortuna l’atleta non ha problemi a rialzarsi.

16.14- In pista Lara Gut-Behrami, la svizzera chiude in 52.72 con 43 centesimi di ritardo da Hector e terza posizione provvisoria.

16.13- Errore per la canadese Valerie Grenier, che si inclina e scivola. Prima atleta fuori gara dunque.

16.10- Ora è il turno di Tessa Worley, la francese non prende il ritmo dall’inizio e chiude in 53.48. 1.19 di ritardo per la transalpina dalla Hector.

16.08- Al via Sara Hector, la svedese chiude in 52.29. Grande discesa per lei, che si porta in testa con 38 centesimi di vantaggio su Mowinckel!

16.06- Mikaela Shiffrin in difficoltà, 98 centesimi di ritardo dalla testa! L’americana chiude in 53.65 la sua discesa, diversi errori nel corso della manche.

16.04- In pista Marta Bassino! L’italiana chiude in 52.88, con 21 centesimi di ritardo dalla testa. Grande partenza per Bassino, poi qualche imprecisione di troppo motivo del ritardo accumulato a fine discesa.

16.03- Ora è il turno della norvegese Mowinckel. La scandinava chiude in 52.67, con 8 centesimi di vantaggio sulla Vhlova!

16.02- Parte Petra Vlhova, la ceca chiude in 52.75 con +1.13 di vantaggio sull’azzurra!

16.01- Federica chiude in 53.88, l’azzurra scuote il capo al traguardo per qualche imprecisione realizzata a metà gara.

16.00- Si parte, prima discesa di Federica Brignone!

15.57- La prima notizia di giornata è che la manche si svolgerà con una partenza ribassata, per via del forte vento in vetta.

15.55- Amici e amiche di Sportface.it benvenuti alla diretta testuale dello slalom gigante di Coppa Del Mondo 2022 a Killington. Ancora pochi istanti all’inizio della gara!