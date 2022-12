LIVE – Sci alpino, discesa maschile Bormio 2022 (DIRETTA)

La diretta testuale della discesa maschile di Bormio, valida per la Coppa del Mondo 2022/2023 di sci alpino. Dominik Paris a caccia del riscatto in un inizio di stagione deludente, mentre Mattia Casse proverà ancora a sognare dopo il podio nella discesa della Val Gardena. Appuntamento alle ore 11.30. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale.

13:40 – Si chiude qui la gara. Vince Kriechmayr davanti a Crawford e Kilde. Casse e Paris 9° e 10°.

13:30 – Peccato, Molteni viene superato al fotofinish ed esce dalla zona punti.

13:25 – Caduta per il francese Fresquet. Si rialza, ma bisogna sistemare le reti.

13:19 – Giovanni Franzoni, ultimo azzurro in gara, si piazza subito dietro Zazzi. Al momento tutti gli azzurri sono in zona punti, ma Molteni è 30esimo.

13:17 – E bravo anche Pietro Zazzi, che è 24esimo! Ora rischia un po’ di uscire fuori dai 30 Molteni, che è 28°. Mancano otto atleti.

13:13 – Che bravo Florian Schieder! Entra nei 15 con il pettorale n°45! 1:57.24 il suo crono, solo +2.54 dalla vetta!

13:05 – I due svizzeri Roulin e Murisier entrano in top-ten, scavalcando Casse e Paris.

13:03 – Come previsto in diversi stanno riuscendo ad ottenere un piazzamento importante, a punti. Marsiglia per ora è sceso in 17esima posizione, Innerhofer 19esimo, Molteni 22esimo.

12:56 – Nicolò Molteni chiude 19° a +3.98 dalla vetta.

12:56 – Tante le uscite di scena fino a questo momento. Occasione per atleti con pettorali più alti per conquistare punti in classifica. Vediamo come si comporta Molteni.

12:48 – A breve toccherà al quinto azzurro impegnato: Nicolo Molteni con il pettorale 32.

12:44 – Kryenbuehl con il pettorale 26 si piazza in sesta posizione e supera i nostri Casse e Paris.

12:37 – Cameron Alexander riesce ad inserirsi nei primi 10: è nono a +2.54.

12:30 – Goldberg finisce nelle reti. Anche per lui nessuna conseguenza.

12:26 – Innerhofer chiude 12° a +3.28.

12:23 – Fuori anche Bryce Bennett. Tocca a Christof Innerhofer.

12:22 – Striedinger sopra i 4” di distacco. La Stelvio facendo selezione, come sempre.

12:17 – Distacco enorme per Matteo Marsaglia: è decimo a +3.26.

12:13 – Dominik Paris chiude in settima posizione a +2.29. Un crono simile a quello fatto segnare da Mattia Casse, è dietro di cinque centesimi.

12:10 – E scuote la testa al traguardo anche Odermatt. Distacchi enormi. Il norvegese è quarto + 1.46 dal leader.

12:07 – Kilde non riesce nel colpaccio. Arriva stremato al traguardo e accusa +0.68 da Kriechmayer.

12:03 – Si torna a cadere, con Clarey. Per fortuna senza conseguenze anche lui, si rialza e scende da solo.

12:01 – Arrivano i migliori e i tempi si abbassano notevolmente. Kriechmayer fa 1:54.68 e va in testa.

11:58 – Eccezionale prova di Crawford, addirittura più veloce di un secondo e 47 rispetto a Cochran-Siegle.

11:55 – Veloce la prova di Cochran-Siegle, che balza in testa superando Casse di 37 centesimi.

11:52 – Hemetsberger compie una piccola sbavatura nell’ultimo settore e finisce dietro Casse: +0.15

11:49 – E infatti arriva subito una caduta di Ferstl. Ma anche per lui nessuna conseguenza, si rialza da solo.

11:47 – Schwaiger perde uno sci ma per fortuna resta in piedi! Pista un po’ ghiacciata, molto complicata da gestire. Condizioni difficili.

11:47 – Travis Ganong perde +1.26 dal nostro Casse.

11:44 – Buonissima prova di Mattia Casse, che conferma quanto fatto vedere in Val Gardena: 1:56.92 con 83 centesimi di vantaggio sullo svizzero.

11:42 – Scende Rogentin, che chiude in 1:57.75. Tocca a Mattia Casse.

11:40 – Si può partire.

11:35 – Ritardo di qualche minuto a causa di un apripista finito nelle reti. Nulla di grave, c’è da attendere qualche minuto.

11:25 – Buongiorno a tutti i lettori di Sportface. Prosegue la mattinata di sci alpino, dopo la prima manche femminile da Semmering è ora di passare agli uomini con la discesa da Bormio!