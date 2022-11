Si conclude il Super-G di Lake Louise della Coppa del Mondo 2022/2023. Domina Odermatt che conclude com un 1:32.53 e 37 centesimi di vantaggio su Kilde. Completano le prime 4 posizioni i due austriaci Mayer e Kriechmayr con 78 e 86 centesimi di ritardo sul leader svizzero. Sponda azzurra buona prova di Dominik Paris che chiude in 18^ a 1.64, sei posizioni davanti Innerhofer, a 1.81, che precede di tre posizioni Casse, autore di un’ottima prova a 1.96 da Odermatt. Prova sorprendente di Bosca che chiude in 11^ posizione a 1.36 dalla prima posizione.