Discesa libera maschile Lake Louise 2022, risultati e classifica: vince Kilde, Paris perde uno sci ed esce

Alexsander Kilde vince la discesa libera di Lake Louise, con il crono di 1.47.98. Alle sue spalle l’austriaco Daniel Hemetsberger, con sei centesimi di ritardo, e lo svizzero Marc Odermatt, a dieci secondi dalla vetta.

Tra gli atleti italiani sfortunato Dominik Paris, che perde uno sci nel corso della discesa e di conseguenza cade. Christof Innerhofer chiude invece in 17esima posizione, in 1.81, mentre Mattia Casse 19esimo in 1.49.97. 25esimo invece Matteo Marsaglia, al traguardo in 1.50.42. 31esimo poi Guglielmo Bosca a 2.82 dalla vetta e 23esimo Nicolo Molteni a 2.33 dalla vetta.

LA CLASSIFICA DELLA PRIMA MANCHE

1.KILDE Alexsander NOR 1.47.98

2.HEMETSBERGER Daniel AUT 1.48.04 (+0.06)

3.ODERMATT Marc SUI 1.48.35 (+0.10)

4.MAYER Matthias AUT 1.48.35 (+0.37)

5.FEUZ Beat SUI 1.48.61 (+0.63)

6.CLAREY Johan 1.48.86 (+0.88)

7.HINTERMANN Niels 1.48.93 (+0.95)

8.DRESSEN Thomas GER 1.49.00 (+1.02)

9.COCHRAN-SIEGLE Rayan USA 1.49.10 (+1.12)

10.BAUMANN Romed GER 1.49.11 (+1.13)

17. INNERHOFER Christof ITA 1.49.79 (+1.81)

19. CASSE MATTIA ITA 1.49.97 (+1.99)

23. MOLTENI NICOLO ITA 1.50.31 (+2.33)

26. MARSAGLIA Matteo ITA 1.50.42 (+2.21)

31. BOSCA Guglielmo ITA 1.50.80 (+2.82)

DNF PARIS Dominik ITA